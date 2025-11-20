Жителям Ливен дорого обошелся зуб, выбитый их 14-летним сыном

Пострадавшим в данной ситуации оказался 15-летний местный житель.

Нетривиальное гражданское дело рассмотрел Ливенский районный суд Орловской области. В его основу лег неприятный инцидент: в июне 2025 года групп подростков около 22 часов вечера напала на 15-летнего парня, который прогуливался по улице Ленина в Ливнах. Один из компании, а именно 14-летний подросток, беспричинно ударил 15-лентено парня по лицу и выбил ему зуб. Как пояснили в пресс-службе суда, мама пострадавшего парня не стала обращаться в полицию, поскольку мама нападавшего, в свою очередь, обещала оплатить лечение пострадавшего. Об этом она написала расписку.

«Пострадавшему установлен временный нейлоновый протез, а в дальнейшем ему предстоит установка имплантата, а затем керамической коронки на каркасе из оксида циркония, – уточнили в пресс-службе Ливенского районного суда. – Стоимость предстоящей работы и материала на сегодняшней день составляет 70 100 рублей».

Поскольку лечение до сих пор не оплачено, мама пострадавшего парня предъявила иск родителям нападавшего, потребовав с них не только оплатить лечение, но и компенсировать, в денежной форме, физические и нравственные страдания, испытанные ее сыном. Ответчики исковые требования признали частично, поскольку не готовы были выплатить всю заявленную истицей сумму. Суд решил взыскать с ответчиков действительный ущерб в виде стоимости оказанного пострадавшему лечения в размере 23 000 рублей.

«При этом не подлежит взысканию ущерб в виде предполагаемой стоимости будущего лечения. Однако это не лишает истца в будущем обратиться за возмещением фактически понесенных расходов на лечение. Кроме того, суд пришел к выводу, что с ответчиков подлежит взысканию компенсация морального вреда в размере 60 000 рублей. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке», – резюмирует пресс-служба Ливенского районного суда.

ИА «Орелград»