В Орле написали социологический диктант и готовятся к географическому

О сдаче испытаний рассказали в ОГУ.

В Орловском государственном университете им. И.С. Тургенева подвели итоги прошедшей просветительской онлайн-акции «Социологический диктант». Она была приурочена к празднованию Дня социолога. Организатором выступила кафедра социальных наук и этнонациональных процессов ОГУ. Участники акции получили возможность проверить свои знания об обществе в режиме реального времени, причем опорный вуз уже в третий раз стал площадкой для проведения мероприятия.

«В этом году просветительская акция собрала более 100 участников, – рассказали в ОГУ. – В диктанте приняли участие студенты бакалавриата и магистратуры направления подготовки «Социология». Диктант содержал 35 вопросов по социологии и методике проведения социологических исследований. Правильно ответив на все вопросы, участники могли получить 100 баллов. Более 30 участников диктанта получили сертификаты с отличием».

Уже по мотивам прошедшей акции студенты выбрали самый интересный, сложный и легкий вопросы диктанта, который, как отмечают организаторы, «является значимым ежегодным событием для развития социологического мышления, участия в анализе социально значимых явлений и процессов».

Между тем, Орловская область ведет подготовку к участию в ежегодной просветительской акции «Географический диктант». Эта акция пройдет в период с 30 ноября по 14 декабря в двух форматах: очном и онлайн.

«Очный формат состоится 30 ноября в 12:00 на зарегистрированной от региона площадке диктанта, – сообщили в пресс-службе губернатора. – Площадку можно выбрать на сайте диктанта и предварительно зарегистрироваться на ней. В Орловской области к настоящему времени зарегистрировано 14 площадок для проведения диктанта – в Орле, Ливнах, Мценске и Кромском районе. В качестве площадок зарегистрировались школы, библиотеки, музеи, вузы, а также некоторые исправительные учреждения».

Акция ежегодно проводится Русским географическим обществом по инициативе президента Владимира Путина с 2015 года. Его основной целью является популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России среди населения.

В формате онлайн диктант можно будет написать на официальном сайте акции. В период с 30 ноября по 14 декабря диктант будет стартовать ежедневно в 12:00 по московскому времени. Пройти испытания на сайте диктанта можно в любой удобный день без предварительной регистрации.

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»