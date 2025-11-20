В Орле пройдёт благотворительный концерт «Рок Za СВОих»

20.11.2025

В программе – рок-хиты из репертуара лучших отечественных групп в необычном исполнении.

Перед зрителями выступят Орловский губернаторский симфонический оркестр и Орловский губернаторский камерный хор «Лик», а также фольклорный ансамбль «Каравай». К ним присоединятся солисты – Александр Кочергин, Сергей Кленков и Алексей Фатеев. Ещё одним участником станет известная орловская певица Наталья Куприянова.

В рамках концерта прозвучат песни из репертуара Гарика Сукачёва, групп «Ария», «Аукцыон», «Жуки», «Звери», «Пикник», «7Б», «Кино», «Король и шут», «Наутилус Помпилиус», «Чайф» и «Чёрный кофе».

«Все средства… будут перечислены в Фонд помощи бойцам СВО», – сообщает региональный информационный портал.

Концерт состоится 27 ноября в 19 часов в Орловском государственном академическом театре имени Тургенева (площадь Ленина, 2).

Возрастное ограничение: 6+

