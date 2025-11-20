Орловцы могут лично донести федералам, что думают о реализации нацпроектов

20.11.2025 | 11:57 ЖКХ, Новости

Соответствующие коды для связи должны появиться на стройках, объектах благоустройства и т.д.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Реализацию национальных проектов в регионе обсудили на совещании с главами муниципальных образований 20 ноября. Чиновникам напомнили, что все работы должны сопровождаться баннерами с указанием программ – как на начальном этапе, так и после завершения.

Однако изменились правила применения компонентов единого визуального стиля. Обязательным стало использование QR-кода для получения обратной связи от населения. Баннеры должны быть установлены не только на объекты капитального строительства, но и по всем видам работ на социально значимых точках благоустройство, ремонта т.д. В этих целях для получения индивидуального QR-кода каждый объект должен быть внесен в систему сбора и хранения данных в ГИС «Экономика».

Соответствующая работа в регионе уже организована. Ответственные лица от органов власти регистрируются в системе и вносят данные. В текущем году Правительство РФ поставило задачи по мониторингу исполнения национальных проектов также через систему обратной связи. Поэтому распространению QR-кодов необходимо уделять особое внимание, в том числе определив источники финансирования на изготовление и установку информационных стендов.

