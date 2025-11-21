Аналитики отметили всплеск спроса на товары для дома и ремонта

Орловцы активно готовятся к праздникам.

В Орловской области заметно вырос интерес жителей к обустройству жилья. Аналитики МегаФона, изучив обезличенные данные пользователей и статистику маркетплейсов, зафиксировали существенные изменения потребительского поведения.

С начала 2025 года мобильный трафик на сайты строительных магазинов увеличился в 2,3 раза, продажи на маркетплейсах выросли на 71 %. Орловцы начали активнее обустраивать свой быт во второй половине года. Электрика составляет 12 % от общего объема продаж (электромонтаж, звонки, системы безопасности). Отделочные материалы и силовая техника (виброплиты, генераторы, бетоносмесители) на втором месте. Также пользуются спросом инструменты и оснастка. Наименьший интерес проявили к товарам для обновления систем газоснабжения, отопления и вентиляции.

Осенью наметился сдвиг в сторону «тихого» ремонта — работ, не требующих сверления. Продажи соответствующих товаров выросли на 50 %. Спрос на крепления для картин и декора подскочил на 118 %. Популярность крючков (для гирлянд и бантов) увеличилась на 27%.

Многие орловцы совмещают самостоятельный ремонт с привлечением мастеров. Пик обращений к специалистам пришёлся на июль — показатель почти вдвое превысил январские значения.

Директор МегаФона в Орловской области Сергей Ивочкин отметил, что для поддержки растущего онлайн‑шопинга компания расширяет покрытие мобильного интернета. За год построено и модернизировано более 100 телеком‑объектов. За последние два месяца обновлено около 15 базовых станций в Ливенском, Глазуновском и Болховском районах. Запущено оборудование в Орле в микрорайоне Раздольном.

ИА “Орелград”