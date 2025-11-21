На Орловщине вынесен приговор экс-сотруднику УФСИН

21.11.2025 | 14:00 Новости, Происшествия

Его признали виновником ДТП, в котором погибли четверо человек.

Фото: СУ СКР по Орловской области

Ещё один участник аварии выжил, но его здоровью оказался нанесён тяжкий вред.

Дело рассматривал Кромской районный суд. Государственное обвинение поддержал заместитель прокурора Орловской области Алексей Вахрушев.

ДТП произошло на трассе «Крым» в августе этого года. Орловец (тогда ещё действующий сотрудник Управления ФСИН по региону) нарушил скорость, выехал на встречную полосу и допустил столкновение. Двое из четырёх погибших являлись его коллегами.

Как сообщает прокуратура Орловской области, мужчину приговорили к 4 годам и 9 месяцам колонии-поселения. Также его лишили права садиться за руль — на 2 года и 9 месяцев.

