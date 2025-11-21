Горсовет Орла одобрил подорожание проезда в общественном транспорте

Изменения вступят в силу с Нового года.

Стоимость проезда повысится с 29 до 33 при безналичной оплате и с 32 до 36 при оплате наличными средствами. Такое решение приняли на сегодняшнем заседании городского парламента.

Как уточняют «Орловские новости», в голосовании участвовали 32 депутата. 11 из них были против. Изменения не понравились фракции «Справедливой России», а также КПРФ.

Темпы подорожания остаются прежними. Напомним, с 1 января текущего года тарифы также выросли на 4 рубля.

Также, как и планировалось, горсовет одобрил подорожание муниципального льготного проездного (с 600 до 640 рублей) и дачного проездного (с 350 до 370 рублей). Эти изменения тоже вступят в силу с ближайшего Нового года.

ИА «Орелград»