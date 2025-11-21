Орловцы жалуются на алабая-бродягу в мэрию

21.11.2025 | 13:05 Новости, Общество

Животное зачастило в городской парк.

Фото: vk.com/oroo_kip

Напомним, впервые о собаке стало известно около месяца назад. Тогда алабай «кошмарил» жителей 3-й Курской улицы.

Судя по свежим публикациям в соцсетям, пока проблема не решена.

Один из орловцев рассказал, что алабай напал на его пса в Городском парке. Это произошло накануне, 20 ноября, около 17 часов. «Агрессивный! Прохожие помогли отбиться», – указал мужчина.

В этот же день агрессора видели в сквере Гуртьева и на улице Герцена. Отметим, что за истекший месяц пёс лишился ошейника. Однако судя по окрасу (и поведению), речь идёт именно об одной и той же собаке.

«Люди от него шарахаются, все боятся, помогать никто не намерен, как бы не прибили, если хозяев не найдётся», – отмечается в публикациях.

Также соответствующие комментарии появились в официальной группе Администрации Орла. Однако там пояснили, что «не отлавливают собак по фото- и видеоматериалам», и перенаправили недовольных в «Спецавтобазу».

vk.com/oreladm

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

