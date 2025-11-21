В Орле «трудных подростков» сводят в пожарную часть

Профилактическую акцию организует мэрия.

Мэр города Орла Юрий Парахин распорядился о проведении профилактической акции «Пожарная безопасность: Готовность 01». Как следует из постановления, она предназначена для несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета. Акция проводится в целях популяризации профессии пожарного, предупреждения правонарушений и антиобщественных действий, а также вовлечения несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в общественную жизнь города Орла.

Проведена она будет по согласованию с Главным управлением МЧС России по Орловской области в рамках муниципальной программы «Молодежь города Орла на 2024-2026 годы». Акция пройдет 10 декабря 2025 года, с 10.00 до 11.00 часов, когда для «трудных подростков» проведут профилактическую экскурсию в пожарной части № 1 Советского района города Орла. Организатором мероприятия выступает мэрия в лице управления по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями.

«Целью мероприятия является повышение уровня знаний среди несовершеннолетних о правилах пожарной безопасности, формирование у них ответственного отношения к соблюдению данных норм, а также снижение числа случаев возникновения пожаров и связанных с ними последствий, – говорится в постановлении мэра. – Задачи мероприятия: повышение уровня знаний несовершеннолетних о причинах возникновения пожаров и правилах пожарной безопасности; формирование у несовершеннолетних навыков правильных действий в случае возникновения пожара или иной чрезвычайной ситуации; обучение несовершеннолетних правилам пользования первичными средствами пожаротушения».

Ранее УМВД России по Орловской области сообщало, что к началу четвертого квартала 2025 года в регионе за 310 несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете, было закреплено 217 наставников, в том числе 67 сотрудников органов внутренних дел. В результате проводимой ими работы 65 подростков в этом году были сняты с учета в связи с исправлением поведения.

«В целях профилактики подростковой преступности, во взаимодействии с региональным отделением Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» проводится целенаправленная работа по вовлечению несовершеннолетних в деятельность, направленную на патриотическое воспитание, формирование традиционных духовно-нравственных ценностей и российской идентичности. В настоящее время в деятельность РДДМ вовлечено более 110 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете», – отмечали также в УМВД.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»