На Орловщине задержали подозреваемых в неонацизме

21.11.2025 | 11:30 Криминал, Новости

Об этом сообщили в Управлении ФСБ по Орловской области.

Фото: www.fsb.ru

Это двое молодых жителей нашего региона – 2007 и 2006 годов рождения. Установлено, что они публично призывали к экстремистской деятельности, размещая надписи в общественных местах (в Орле). Подозреваемые действовали в составе группы лиц и по предварительному сговору.

Также установлено, что задержанные нападали на граждан по национальному признаку.

Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по статье «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» (280 УК, часть 1). Следствие продолжается.

Фигуранты находятся под домашним арестом.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU