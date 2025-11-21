На Орловщине задержали подозреваемых в неонацизме

Об этом сообщили в Управлении ФСБ по Орловской области.

Это двое молодых жителей нашего региона – 2007 и 2006 годов рождения. Установлено, что они публично призывали к экстремистской деятельности, размещая надписи в общественных местах (в Орле). Подозреваемые действовали в составе группы лиц и по предварительному сговору.

Также установлено, что задержанные нападали на граждан по национальному признаку.

Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по статье «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» (280 УК, часть 1). Следствие продолжается.

Фигуранты находятся под домашним арестом.

ИА «Орелград»