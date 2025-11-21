В Орловской области введены новые почётные звания

Ими будут отмечать профессиональные успехи жителей региона.

Ряд соответствующих постановлений утвердил губернатор Андрей Клычков.

Так, вводятся звания «Почётного врача» и «Почётного ветеринарного врача Орловской области», а также «Почётного работника пожарной охраны», «Почётного учителя», «Почётного работника лесной промышленности», «Почётного работника связи и информации», «Почётного деятеля искусств», «Почётного юриста» и «Почётного журналиста» региона.

Обладателей званий отметят специальными нагрудными знаками. Также им выдадут удостоверения.

Кроме того, присуждение звания предполагает и денежную премию.

ИА «Орелград»