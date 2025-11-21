Спикер облсовета поставил срок сдачи гимназии №39

Леонид Музалевский провёл специальное совещание.

Перед этим председатель областного совета и несколько других депутатов побывали на объекте в очередной раз.

Кроме народных избранников в заседании участвовали представители мэрии и подрядчика. В итоге спикер областного парламента поручил завершить работы к 12 января 2026 года. То есть — гимназия должна будет открыть двери с 3-й четверти учебного года.

«Часть внутренних работ может быть завершена позднее, чтобы не мешать учебному процессу», — пояснила Мария Родштейн, исполняющая обязанности первого заместителя мэра Орла.

Изначально здание планировали открыть для учителей и учеников с 1 сентября текущего года.

«Ситуация, сложившаяся вокруг ремонта в гимназии, абсолютно недопустима… Объект должен быть сдан, тянуть дальше некуда», — заявил спикер регионального парламента.

Сообщалось, что ремонт близится к завершению. Однако на финальном этапе возник ряд сложностей.

Ранее стало известно, что директор компании-подрядчика находится под домашним арестом.

ИА «Орелград»