Названы условия приватизации орловских бань

Муниципальное унитарное предприятие преобразуют в общество с ограниченной ответственностью.

Администрация города Орла утвердила условия приватизации муниципального унитарного предприятия «Банно-прачечное хозяйство». Согласно постановлению МУП преобразуют в общество с ограниченной ответственностью «Банно-прачечное хозяйство». Уставный капитал обновленных бань составит 22,659 миллиона рублей. До первого общего собрания участников ООО «Банно-прачечное хозяйство» его генеральным директор назначен Николай Ванифатов.

Председателем совета директоров (наблюдательного совета) стал заместитель мэра города Орла Алексей Степанов. В состав подлежащего приватизации имущества включено здание бани №1 площадью 3856,6 квадратных метров, распложенное на улице 3-й Курской. Его стоимость оценивается в 9,432 миллиона рублей. Также будет приватизировано здание прачечной детской инфекционной больницы площадью 122,8 квадратных метра, расположенное на улице Лескова. Интересно, что это здание бесценно – его стоимость определена в 0 рублей.

Земельные участки под указанными зданиями также включены в состав приватизируемого имущества. Директору муниципального унитарного предприятия «Банно-прачечное хозяйство» Николаю Ванифатову мэрия поручила письменно уведомить Федеральную налоговую службу и всех известных кредиторов о реорганизации, а также предупредить об этом работников.

Администрация города утвердила устав нового предприятия, из которого следует, что оно является правопреемником МУП «Банно-прачечное хозяйство». Его учредителем и единственным участником является городской округ «Город Орел». Необходимые полномочия делегированы управлению муниципального имущества и землепользования. Создаваемое общество является коммерческой организацией, юридическим лицом. Оно вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации. ООО «БПХ» несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

«Общество создано в целях удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли», – говорится в уставе. Предметом деятельности общества является деятельность по предоставлению услуг населению. В устав внесены следующие виды деятельности: «Деятельность физкультурно-оздоровительная»; «Аренда и управление собственным нежилым недвижимым имуществом». Общество вправе осуществлять и другие виды деятельности, но только после внесения соответствующих изменений в его устав.

ИА «Орелград»