В Орле мясные полуфабрикаты проверили на сальмонеллу

Исследование провели эксперты испытательной лаборатории.

Специалисты отдела пищевой микробиологии и ветеринарно-санитарной экспертизы Орловской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» провели проверку продукции из мяса птицы на ее безопасность для здоровья потребителей. Всего экспертному анализу подвергся 51 образец замороженных и охлажденных полуфабрикатов и субпродуктов цыплят-бройлеров. Целью исследований было выявление бактерий рода Salmonella – возбудителей опасных кишечных инфекций.

Проникновение этих бактерий в организм человека способно вызвать сальмонеллез – острое инфекционное заболевание. Сначала сальмонеллы попадают в кишечник, после чего проникают через слизистую и начинают размножаться и повреждать стенки кишки. Последние воспаляются и начинают обильно выделять жидкость. Как правило, организм человека включает защитный механизм, и клетки иммунной системы начинают бороться с сальмонеллами. Но при гибели сальмонеллы токсин, который попадает в кровь. Обычно заболевание протекает в легкой форме, но бывают и летальные исходы.

Впрочем, в Орле испытанные образцы выдержали проверку. «Лабораторные испытания проводились в соответствии с ГОСТ 31468-2012 «Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Метод выявления сальмонелл», – следует из сообщения ФГБУ «ВНИИЗЖ». – По итогам исследований положительных результатов не выявлено. Полученные данные подтверждают соответствие полуфабрикатов и субпродуктов требованиям нормативной документации».

Тем временем Управление Роспотребнадзора по Орловской области обнародовало итоги «горячей линии» по вопросам цифровой маркировки товаров, проведенной совместно со специалистами консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области». Всего в ее рамках по телефону было проконсультировано 140 обратившихся граждан. В основном орловцев интересовали вопросы о целях создания системы цифровой маркировки и перспективы ее развития, а также о товарных группах, подлежащих обязательной маркировки средствами идентификации.

К слову, по распоряжению правительства РФ с 24 ноября 2025 года до конца февраля 2026 года в России будет проводиться эксперимент по маркировке мясных изделий, полуфабрикатов и замороженных продуктов в системе «Честный знак». Тестирование затронет колбасы, субпродукты и изделия из птицы в потребительской упаковке. С 1 марта 2026 года всех участников рынка обяжут зарегистрироваться в системе. С 1 августа 2026 года маркировка станет обязательной для мясных продуктов, включая субпродукты, с 1 октября — для колбасных изделий.

ИА «Орелград»