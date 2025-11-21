Похищенные у орловчанки деньги взыскали в Удмуртии

21.11.2025 | 15:47 Криминал, Новости

Житель республики должен будет вернуть жещине из Орла 250 тысяч.

Проверку проводила прокуратура Заводского района. Ведомство установило, что в декабре минувшего года местная жительница пострадала от мошенников.

Преступники обманули орловчанку и убедили её перевести четверть миллиона на указанный ими банковский счет. После было возбуждено уголовное дело.

Следствие выяснило, что деньги поступили жителю Удмуртской Республики. После этого прокуратура направила в суд соответствующий иск.

Ведомство потребовало взыскать с гражданина всю сумму как «неосновательное обогащение». В итоге Сюмсинский районный суд республики, рассмотрев дело, удовлетворил иск.

«Исполнение судебного акта находится на контроле», – добавили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

