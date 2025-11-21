Бюджет Орла на 2026 приняли с минимальным дефицитом

Тем временем только на расселение аварийного жилья нужно ещё около полумиллиарда.

Горсовет рассмотрел и принял главный финансовый документ областного центра на сегодняшнем заседании. Пока что — в первом чтении.

Ожидается, что в будущем году Орёл получит 4 миллиарда 351 миллион 813 тысяч, а потратит — 4 миллиарда 377 миллионов 450 тысяч 500 рублей. Таким образом, дефицит составит около 26 миллионов.

Далее бюджет обсудят на публичных слушаниях. Потом — на согласительной комиссии.

Отметим, что сейчас Орлу требуется «лишних» полмиллиарда только на расселение аварийного жилья. Речь идёт о ситуациях, когда этого требуют в судебном порядке.

ИА «Орелград»