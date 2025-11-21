В Орле планируют заработать на приватизации 259 миллионов

Горсовет утвердил план на будущий год.

Это произошло на сегодняшней сессии.

Как сообщает пресс-служба городского парламента, в прогнозный план приватизации муниципального имущества включены десять объектов недвижимости. Семь из них уже пытались продать в частные руки в текущем году, но не смогли.

Общая сумма прогнозируемых доходов составляет 259 миллионов 20 тысяч рублей.

Из них основная сумма (237,7 миллиона) приходится непосредственно на объекты недвижимости. Ещё 21 миллион может поступить благодаря реализации земли, расположенной под объектами.

Также город планирует заработать 201 тысячу рублей на приватизации транспортных средств (трёх автомобилей).

