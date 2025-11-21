Семейный «Магнит» ограбили в Ливнах

Виновник преступления уже понес заслуженное наказание.

Ливенский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, признав его виновным по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на грабеж, то есть на открытое хищение чужого имущества). Преступление было совершено в конце апреля 2025 года. Как установили следствие и суд, в вечернее время житель города Ливны зашел в алкогольный отдел гипермаркета «Магнит Семейный» и похитил с полки две бутылки коньяка объемом 1 литр и стоимостью 2139,99 рубля каждая.

«Спрятав бутылки под одежду, подсудимый пытался пройти через кассовую зону и покинуть магазин, но был замечен и остановлен охранником, – сообщила пресс-служба суда. – Подсудимый в судебном заседании вину признал полностью, в содеянном раскаялся. При назначении наказания суд учел наличие обстоятельств, смягчающих наказание, – признание вины, раскаяние в содеянном, наличие инвалидности и расстройства психики. Отягчающим вину обстоятельством суд признал рецидив преступлений».

Изначально суд пришел к выводу, что исправление подсудимого возможно лишь в условиях его временной изоляции от общества. Поэтому молодому человеку было назначено наказание в виде лишения свободы. Однако затем суд заменил подсудимому лишение свободы на принудительные работы сроком на 1 год 6 месяцев. Все это время 10 процентов его заработной платы будет удерживаться в доход государства. Замена наказания была продиктована наличием смягчающих обстоятельств.

Суд учел молодой и трудоспособный возраст подсудимого, посчитав, что у него есть возможность исправиться без временной изоляции от общества. А реальная отсидка молодому человеку может пойти только во вред – трудно сказать, каким бы человеком он вышел из колонии. Ливенцу дали реальный шанс изменить свою жизнь и стать законопослушным гражданином. Впрочем, обвинительный приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке, отмечает пресс-служба Ливенского районного суда.

ИА «Орелград»