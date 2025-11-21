В Орле провели Таинство Крещения над воинами Христовыми

Это произошло перед присягой осенних призывников.

Председатель епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами протоиерей Сергий Гаврюшин посетил войсковую часть № 03013. Он принял участие в торжественной церемонии приведения к военной присяге молодого пополнения, призванного текущей осенью. Присягу принесли 110 новобранцев. Обращаясь к военнослужащим, отец Сергий пожелал крепости духа, верности долгу и помощи Божией в ратном служении Отечеству.

«Перед началом церемонии отец Сергий совершил Таинство Крещения над двумя воинами, выразившими желание стать еще и воинами Христовыми. Новокрещенные бойцы причастились Святых Христовых Таин на Божественной литургии в войсковом храме в честь святого великомученика Георгия Победоносца, – сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. – В завершение батюшка окропил личный состав святой водой и преподал всем свое пастырское благословение».

Тем временем в Орловском государственном университете имени Тургенева профессор кафедры теологии, религиоведения и культурных аспектов национальной безопасности Андрей Савосичев провел для студентов-теологов интерактивную лекцию на тему: «Духовные традиции русского воинства XV-XVII вв.». Она прошла в рамках университетского плана мероприятий в честь Года защитника Отечества.

«Студентам на конкретных примерах военной истории была раскрыта синергия Бога и человека, – сообщили в ОГУ. – Лектор показал процесс эволюции понимания смысла и значения войны по мере перехода от язычества к христианству, каким образом война из промысла и источника мирской славы превратилась в дело защиты Отечества и православной веры. Слушатели вместе с лектором совершили путешествие в прошлое, поняли, как формировалась русская воинская культура, узнали о вооружении и тактике русского воина, факторах их эволюции».

Лектор рассказал о том, что традиции воинского служения способствовали становлению отечественной практики духовного окормления воинов. В войсках присутствовали священники, в армии действовали походные храмы. Традицией стало особое принесение воинской присяги с участием священнослужителей и целование креста в случае смертельной опасности. Кроме того, постепенно возникла традиция строительства особых обетных храмов в честь ратных побед русского оружия, добавили в ОГУ.

ИА «Орелград»