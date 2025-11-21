Орловская труженица тыла отметила столетний юбилей

21.11.2025 | 12:35 История, Новости

Свой сотый день рождения встретила Элеонора Стецун.

Фото: vk.com/oreladm

Юбиляршу поздравили представители Администрации Орла.

Как рассказали в мэрии, Элеонора Михайловна Стецун родилась в нашем городе. На момент начала Великой Отечественной войны она окончила восемь классов средней школы. Затем была эвакуирована в Киргизию.

Там ещё совсем юной девушке пришлось работать на военном заводе. Смены продолжались по 12 часов. Каждая из них была вкладом в общее дело — приближение Победы над фашизмом.

Там же Элеонора Стецун вышла замуж и родила первенца. В 1951-м году вся семья вернулась на Орловщину.

Сейчас у труженицы тыла трое внучек, две правнучки и один правнук. Трудовые заслуги орловчанки отмечены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

