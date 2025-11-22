Бездомного орловца отправили в колонию за «побег»

Мужчина не явился в центр для лиц без определенного места жительства.

Обращен к исполнению обвинительный приговор, который вынес Заводской районный суд города Орла в отношении ранее неоднократно судимого местного жителя. Из материалов дела следует, что данный гражданин ранее был судим за кражи и грабежи. В последний раз приговором Кромского районного суда он был наказан лишением свободы сроком на 2 года 5 месяцев. Отбывал наказание в исправительной колонии строгого режима в Ливнах, а в ноябре 2024 года его освободили.

Еще в период отбывания наказания решением Ливенского районного суда в отношении данного гражданина был установлен административный надзор сроком на 3 года с ограничениями в виде: обязательной явки два раза в месяц в органы внутренних дел по месту жительства, пребывания или фактического нахождения для регистрации; запрета на пребывание вне места жительства в период с 22.00 до 06.00 часов; запрета на посещение баров, кафе и ресторанов, где реализуется алкогольная продукция.

Также суд запретил ему выезжать за пределы Орловской области без согласия органов внутренних дел. При освобождении сотрудники колонии выдали мужчине предписание и разъяснили ему, что он обязан прибыть в установленный срок к избранному им же месту пребывания, после чего в течение трех рабочих дней должен явиться для постановки на учет в орган внутренних дел. Для места своего дальнейшего пребывания заключенный сам выбрал Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий, расположенный в Орле.

Однако он туда так и не приехал, в связи с чем в декабре 2024 года был объявлен в розыск. Нашли его быстро – уже спустя несколько дней беглеца поймали в поселке городского типа Кромы. Поскольку он нарушил условия административного надзора, на него завели уголовное дело по части 1 статьи 314.1 Уголовного кодекса РФ. Обвиняемый вину признал в полном объеме, дело слушалось в особом порядке. Бывший заключенный уже вернулся за решетку – по приговору суда он должен провести в исправительной колонии строгого режима пять месяцев.

ИА «Орелград»