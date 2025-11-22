В Орле в целях предупреждения террористической угрозы снесут гаражи у школы

22.11.2025 | 10:09 ЖКХ, Новости

Постановление администрации города издано 18 ноября 2025 года.

map.roscadastres

Будет проведен демонтаж металлических гаражей в районе дома №380 по улице  Комсомольской и дома № 41 по улице Планерной. МКУ «Объединенный муниципальный заказчик Орла» должно перенести самовольно установленные гражданами конструкции из указанных локаций (вместе с находящимся в них имуществом). Учреждение обеспечит временное хранение демонтированных гаражей и вещей. Также поручено благоустроить освобожденный участок: очистить от мусора, спланировать территорию, подсыпать плодородный слой, посеять многолетние травы.

Финансовое управление администрации Орла должно профинансировать указанные мероприятия в рамках городского бюджета на 2025 год.

ИА “Орелград”


