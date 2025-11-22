Водитель маршрутки избежал наказания за сбитого пешехода

Уголовное дело было закрыто прямо в зале суда.

Решение по уголовному делу вынес Железнодорожный районный суд города Орла. Местный житель обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Как следует из материалов дела, инцидент, легший в его основу, произошел в июне 2024 года.

Тем вечером фигурант двигался по улице Московской в Орле на автобусе марки ПАЗ. Маршрутка была технически исправной, установило следствие. На перекрестке водитель нарушил правила при повороте налево. Он не включил сигнал поворота и не убедился перед началом маневра в том, что поворот будет безопасным для других участников дорожного движения.

Между тем, в тот момент по пешеходному переходу дорогу переходила женщина, которую сбила маршрутка. В результате дорожно-транспортного происшествия по неосторожности водителя пешеходу были причинены телесные повреждения в виде перелома левого бедра со смещением отломков, переломов теменной и затылочной костей с переходом на основание черепа, ушиба лобной доли головного мозга, пневмоторакса и др. В совокупности полученные женщиной травмы повлекли за собой тяжкий вред ее здоровью, опасный для жизни.

Однако уже в суде именно потерпевшая представила письменное заявление, в котором просила суд прекратить уголовное дело. Свою просьбу она объяснила примирением с подсудимым. По ее словам, причиненный ей вред возмещен в полном объеме – водитель выплатил ей 600 тысяч рублей, а также принес свои извинения. Такое возмещение вреда потерпевшая сочла достаточным, а суду завила, что претензий к подсудимому она не имеет. Поскольку и государственный обвинитель не возражал, суд прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон.

ИА «Орелград»