Орловцев предостерегли от бешенства

Это очень опасное и смертельное заболевание, напоминают специалисты.

Управление ветеринарии Орловской области обратилось к жителям региона с призывом прививать своих домашних животных от бешенства. «Избегайте контактов с дикими животными. В лесу будьте осторожны: дикие животные, которые болеют бешенством (например, лисицы, барсуки или волки), могут вести себя как угодно — быть агрессивными или, наоборот, ласковыми. Особенно это касается лисиц, которые могут подойти близко к людям», – отмечено в обращении ведомства.

В 2025 году эпизоотическая ситуация в Орловской области остается стабильной, и случаев бешенства не регистрировалось до последнего времени. Однако в начале ноября случай бешенства у лисицы был зарегистрирован недалеко от села Козьма-Демьяновское Козьма-Демьяновского сельского поселения Должанского района. Место находки павшего зверя признали эпизоотическим очагом по бешенству животных, а территорию в пределах административных границ села Козьма-Демьяновского, деревень Калиновки и Александровки и прилегающие к ним природные территории в радиусе 3 километров – неблагополучным пунктом по бешенству животных. Указом губернатора в Должанском районе был введен карантин.

«Бешенство – это серьезная болезнь, которая может передаться от животных к человеку и всегда заканчивается смертью, – предупреждают в управлении ветеринарии Орловской области. – Бешенством могут заболеть любые животные, которые относятся к млекопитающим. Заразиться можно через укусы, царапины или слюну больного животного. Например, если вы разделываете тушку дикого животного или снимаете с него шкурку, вы тоже можете заразиться».

Если вас укусило животное, не думайте, что оно выглядело здоровым, продолжают эксперты. Вирус бешенства может появиться в слюне больного животного за 10 дней до того, как у него появятся первые внешние симптомы этой опаснейшей болезни. Из домашних животных наибольшая угроза передачи вируса человеку исходит от собак и кошек, а в дикой природе наиболее опасны для человека — лисицы, волки, барсуки и грызуны.

«Особенно важно следить за детьми, которые могут случайно столкнуться с животными, – говорят в управлении ветеринарии. – Будьте осторожны при встрече с дикими животными на природе, так как они могут укусить, и это будет опасно для здоровья и жизни. Охотникам стоит использовать резиновые перчатки, когда они разделывают тушки животных или снимают с них шкурки».

Эксперты призывают всех домашних животных зарегистрировать в ветеринарной службе и ежегодно прививать от бешенства. А если домашнее животное все-таки заболело бешенством, надо срочно обратиться в ближайший Центр ветеринарии. Чтобы не заболеть бешенством, нужно сделать специальные прививки. Они помогут предотвратить болезнь, а делают такие прививки бесплатно. «Не стоит думать, что бешенство — это несерьезно. Это очень опасное и смертельное заболевание», – резюмируют в управлении ветеринарии.

