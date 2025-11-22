В Орле нелегальный охранник вызвался охранять детсад

Житель областного центра буквально купил себе удостоверение.

Уголовное дело в отношении местного жителя рассматривал Железнодорожный районный суда города Орла. Оно было заведено по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации. Органами предварительного расследования орловец был обвинен в приобретении и использовании заведомо поддельного официального документа, а именно удостоверения частного охранника с проставленным на нем поддельным оттиском печати «Центр лицензионно-разрешительной работы».

Как следует из материалов дела, раньше у мужчины имелось подлинное удостоверение охранника. В 2022 году срок его действия истекал. За исполнением законодательства в этой сфере следит Росгвардия. Срок действия удостоверения частного охранника подлежит продлению раз в 5 лет. По каким-то причинам подсудимый решил не делать этого на законных основаниях. Он просто нашел человека, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, который за вознаграждение в 3000 рублей «продлил срок действия удостоверения частного охранника на его имя».

Интересно, что сделка состоялась в общественном месте – вблизи памятника Металлургам. В начале 2023 года орловец при помощи поддельного удостоверения даже устроился охранником в один из детских садов города Орла. Осенью того же года в ходе проверки сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии вскрыли неприглядный факт. Они установили, что подсудимый с заявлением о продлении срока действия удостоверения частного охранника к ним не обращался.

«Охранник» сразу после этого добровольно сдал силовикам поддельное удостоверение. А сам стал фигурантом уголовного дела, поскольку в период времени с марта 2022 года до октября 2023 года он, с точки зрения закона, незаконно приобрел, хранил в целях использования и использовал заведомо поддельный официальный документ. Суд удовлетворил ходатайство адвоката и прекратил уголовное дело, но от наказания липовый охранник не ушел. Ему назначили меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

ИА «Орелград»