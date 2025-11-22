В Орловской области работает большая федеральная делегация

Планируется посещение инфраструктурных объектов региона.

О составе делегации в соцсетях рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков. В нее вошли министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров, заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Кайрат Турсунбеков. Планируется обсуждение вопросов взаимодействия и реализации национальных проектов, отметил Андрей Клычков.

Можно предположить, что делегация посетит аэропорт «Южный», который обещали сдать в 2024 году, но пришлось расторгать договор с подрядчиком. Также в программу, скорее всего, входит Западный обход Орла. Там работы идут с опережением графика.

ИА “Орелград”