Орловец оставил чужой дом без проводки

Мужчина срезал практически весь кабель и провода.

Вступило в силу решение Свердловского районного суда Орловской области в отношении местного жителя, совершившего не самую обычную кражу. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (тайное хищение чужого имущества с незаконным проникновением в жилище). В чужой дом мужчина залез около пяти часов утра.

Этот дом, со слов его хозяйки, по ночам пустует, так как он недавно достался ей по наследству от умерших родителей. Однако она вместе с дочерью ежедневно туда приходят, чтобы проверить, все ли в порядке. Очередной визит их насторожил: калитка оказалась заперта изнутри, хотя хозяйки никогда ее не запирают. Затем они обнаружили, что кто-то сбил с входной двери навесной замок, а чуть позже нашли рядом с домом отчетливый отпечаток ноги, который в дальнейшем сыграл важную роль в поимке преступника.

Им оказался местный житель, который признался в том, что совершил кражу. Он похитил десятки метров проводов и кабеля, тем самым причинив хозяйке дома материальный ущерб на общую сумму 1584 рубля. Со слов подсудимого, он знал о том, что дом пустует, и в нем никто не проживает. К преступлению он подготовился. Например, захватил с собой металлический секатор и мешок. На территорию чужого домовладения проник через повалившийся забор. При помощи секатора перекусил металлический пробой, на котором висел замок, открыл дверь и вошел в дом.

Зайдя внутрь, он осмотрелся и какого-либо ценного имущества в нем не увидел. Но уходить без добычи не желал. И тогда он решил похитить электрическую проводку, чтобы в последующем сдать ее на металл. Имеющимся при себе секатором он срезал проводку сначала в прихожей, зале, затем в двух спальнях. Также отрезал провод от холодильника и от тройника. Затем собрал все провода в полиэтиленовый пакет, который он взял с собой из дома, и покинул место преступления.

Пакет с проводами он спрятал в кустах на берегу пруда, куда вернулся на следующий день. Мужчина развел костер и обжег все похищенные им провода, после остудил оголившуюся медь и отнес ее на пункт приема черного и цветного металла, расположенный в районе автовокзала. Провода он сдал за 1000 рублей приемщику металла, а на вырученные деньги купил спиртное. Он признал вину в совершенном им преступлении и в содеянном раскаялся, пообещав впредь ничего подобного не совершать. Суд наказал его штрафом в размере 50 тысяч рублей.

ИА «Орелград»