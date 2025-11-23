С МУП «ТТП» взыскали неустойку за автобусы

Более полумиллиона рублей «пустят по ветру».

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению столичного общества с ограниченной ответственностью «Бизнес Кар Лизинг» к муниципальному унитарному предприятию «Трамвайно-троллейбусное предприятие» города Орла. Истец просил о взыскании неустойки за просрочку оплаты платежей по договору финансовой аренды (лизинга), заключенного еще в ноябре 2020 года.

Представители предприятия-ответчика в суд не явились, но прислали письменный отзыв, в котором признали иск в полном объеме. Арбитражный суд, оценив относимость, допустимость и достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, пришел к выводу о том, что исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме. Суд решил взыскать с МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» в пользу истца неустойку в размере 641,4 тысячи рублей. Этих затрат можно было бы избежать, если бы транспортники вовремя платили за лизинг автобусов.

Напомним, что переживающее не лучшие времена трамвайно-троллейбусное предприятие города Орла в последние годы неоднократно пытались спасти за счет крупных финансовых вливаний. Только в период с 2022 года по май 2024 года из бюджетов Орловской области и города Орла на оказание финансовой поддержки деятельности этого предприятия было выделено 1,313 миллиарда рублей. Средства были направлены как на обновление подвижного состава, так и на субсидирование затрат предприятия на перевозки пассажиров.

Для развития предприятия за счет средств инфраструктурного кредита было приобретено 48 автобусов марки ЛиАЗ на сумму 823,81 миллиона рублей и на правах финансовой аренды с объемом расходов 139,07 миллиона рублей – 32 автобуса марки ПАЗ. Однако ситуация на предприятии остается сложной. В минувшем октябре губернатор Андрей Клычков даже сообщил о том, что МУП «ТТП» может перейти на областной уровень. «Мы приближаемся к тому, чтобы забрать весь старый транспортный комплекс на областной уровень. Идем к этому плавно и юридически готовимся», – сказал глава региона в рамках прямого эфира в соцсетях.

ИА «Орелград»