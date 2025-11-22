«Зебры» появятся в Болхове по требованию прокуратуры

Местным чиновникам отвели время до конца года, чтобы их нарисовать.

Вступило в силу сразу несколько решений Болховского районного суда, вынесенных по итогам рассмотрения однотипных административных исков прокуратуры. Все они касались дорожной разметки, вернее, ее отсутствия на улицах райцентра. Подаче иска предшествовала масштабная проверка исполнения федерального законодательства, регламентирующего состояние дорожного покрытия.

Например, в ходе проверки, проведенной прокуратурой района совместно с государственным инспектором дорожного надзора Госавтоинспекции ОМВД РФ по Болховскому району, был осуществлен выход для инструментального обследования дорог по переулку Земляному. Выяснилось, что в районе дома № 1 отсутствует горизонтальная дорожная разметка на пешеходном переходе. Иными словами, проверяющие не нашли «зебру», которая по бумагам там быть должна.

«Установлено, что автомобильная дорога по указанному адресу находится в муниципальной собственности и является дорогой местного значения, – говорится в решении суда. – Дорожная разметка на указанный участок дороги не наносилась, что препятствует как пешеходам, так и водителям свободно и безопасно передвигаться по предназначенным для того дорожным сооружениям».

Иск прокуратуры был мотивирован тем обстоятельством, что отсутствие дорожной разметки влияет на безопасность движения автотранспортных средств и пешеходов, чем нарушаются права неопределенного круга лиц. Подобные иски касались еще нескольких адресов в городе Болхове, где проверяющее также обнаружили «блестящее» отсутствие «зебр». Прокуратура просила суд признать незаконным бездействие администрации по содержанию дорожного покрытия.

В результате суд иски удовлетворил и обязал администрацию города Болхова нанести дорожную разметку 1.14.1 «Пешеходный переход» на участках автодороги по переулку Земляному, на улицах Тургенева, Первомайской, Добровольцев Урала и Василия Ермакова. Также суд обязал администрацию города установить дорожные знаки 2.1 «Главная дорога» и 2.4 «Уступите дорогу» на участке автодороги по улице Свердлова (выезд с прилегающей территории «Болховкин луг»). На исполнение решений суда чиновникам отвели срок до 31 декабря 2025 года.

ИА «Орелград»