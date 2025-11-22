Орловская ярмарка не выдержала антитеррористическую проверку

Местных чиновников обязали обезопасить торговый объект.

Вступило в силу решение по административному делу, которое рассматривал Глазуновский районный суд. Иск подал заместитель прокурора Глазуновского района, выступивший в защиту интересов неопределенного круга лиц. Он просил признать незаконным бездействие администрации Глазуновского района и понудить ее к совершению определенных действий. В обоснование иска было указано, что ранее прокуратура района провела проверку соблюдения требований законодательства об антитеррористической защищенности объектов и территорий торговли.

В результате нарушения были выявлены при содержании ярмарочной площади в поселке городского типа Глазуновка. В частности, в рамках проведенной проверки было установлено, что при обеспечении антитеррористической защищенности ярмарочной площади, относящейся к третьей категории, а также на прилегающей к ней территории требования законодательства не соблюдены.

В числе нарушений прокурор указал следующее: не разработан паспорт безопасности торгового объекта; отсутствует система оповещения и управления эвакуацией, система видеонаблюдения; локальные правовые акты по организации охраны, пропускного и внутриобъектового режимов на торговом объекте не приняты; тренировки по подготовке к действиям при угрозе совершения и при совершении террористического акта на торговом объекте с хозяйствующими субъектами, работающими на ярмарочной площади, не проведены.

В вину чиновникам также вменили отсутствие информационного стенда, который должен содержать схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номера телефонов должностных лиц, ответственных за антитеррористическую защиту торгового объекта, номера телефонов аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности. Поскольку правообладателем земельного участка под ярмаркой является муниципальное образование, то в адрес местной администрации по итогам проверки было внесено представление.

Однако по результатам рассмотрения представления достаточные меры к устранению нарушений не были приняты. По мнению надзорного органа, подобное бездействие администрации приводит к нарушению прав граждан на охрану их жизни и здоровья, может повлечь за собой угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, безопасности государства, а также имущественного ущерба.

Представитель администрации в суде исковые требования признал. Суд в свою очередь признал незаконным бездействие администрации и обязал ее в течение пяти месяцев со дня вступления решения в законную силу провести обследование и категорирование ярмарочной площади, а также оформить паспорт антитеррористической защищенности торгового объекта.

