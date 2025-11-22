В Орле пешеход попал под две машины

Смертельное ДТП произошло на улице Игнатова.

По предварительной информации, вечером 21 ноября водитель (1970 г. р.) на автомобиле Ford Transit ехал со стороны Матвеева. У дома №8 по улице Игнатова на дорогу в неустановленном для этого месте вышел пешеход. Ford Transit совершил наезд. В результате удара пешеход оказался на встречной полосе. Там его сбил водитель автомобиля «Лада Калина». Пешеход (1936 г.р.) скончался на месте происшествия, сообщили в УМВД России по Орловской области.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.

ИА “Орелград”