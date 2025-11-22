Орловским банкротом заинтересовалась прокуратура

Его обвинили в нарушении процедуры банкротства.

Ливенская межрайонная прокуратура возбудила административное дело статье 14.13 КоАП РФ (неправомерные действия при банкротстве). Оно было заведено в отношении местного жителя, в отношении которого в декабре 2024 года определением арбитражного суда Орловской области была введена процедура реструктуризации долгов. Суд назначил гражданину финансового управляющего, который в рамках введенной процедуры направил банкроту требование о предоставлении информации и документации в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

Как выяснила при проверке прокуратура, гражданин затребованные документы и сведения арбитражному управляющему в установленные сроки не представил. Между тем, летом 2025 года решением арбитражного суда Орловской области гражданин официально был признан банкротом, и в отношении него была введена процедура реализации его имущества. Выручка должна пойти на покрытие его долгов перед кредиторами.

После введения арбитражным судом процедуры реструктуризации долгов финансовый управляющий обратился к гражданину с требованием о предоставлении в пятнадцатидневный срок документов, подтверждающих наличие задолженности, основание ее возникновения и неспособность гражданина удовлетворить требования кредиторов в полном объеме. Он также запросил документы, подтверждающие наличие или отсутствие у гражданина статуса индивидуального предпринимателя, списки кредиторов и должников гражданина, опись его имущества, перечень имущества, зарегистрированного за его детьми и др.

В беседе с прокурорским работником минувшим летом гражданин признал, что запрошенные документы управляющему он так и не предоставил. Неисполнение им требований управляющего послужило основанием для возбуждения административного дела. Подобные дела рассматривают арбитражные суды. Вот и в данном случае региональный арбитраж изучил материалы прокуратуры, признал банкрота виновным и привлек его к административной ответственности по статье 14.13 КоАП РФ с назначением наказания в виде предупреждения.

ИА «Орелград»