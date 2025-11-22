В ДТП на «Орел-Тамбов» погибла женщина, пострадал ребенок

22.11.2025 | 11:11 Новости, Происшествия

Авария произошла 21 ноября в районе Телецентра.


Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

Около 18:00 водитель 1992 года рождения на «Ладе Калина» пыталась выехать со второстепенной дороги. В это время по главной в сторону Орла ехал  Hyundai под управлением водителя 2001 г. р. Иномарка врезалась в бок отечественной легковушки. Пассажир «Калины» 1972 г. р. скончалась на месте ДТП до приезда скорой. Ребенок 2018 г. р., который располагался сзади слева в детском кресле, госпитализирован в НКМЦ им. З.И. Круглой, сообщили в Управлении Госавтоинспекции Орловской области.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU