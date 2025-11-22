В ДТП на «Орел-Тамбов» погибла женщина, пострадал ребенок

Авария произошла 21 ноября в районе Телецентра.

Около 18:00 водитель 1992 года рождения на «Ладе Калина» пыталась выехать со второстепенной дороги. В это время по главной в сторону Орла ехал Hyundai под управлением водителя 2001 г. р. Иномарка врезалась в бок отечественной легковушки. Пассажир «Калины» 1972 г. р. скончалась на месте ДТП до приезда скорой. Ребенок 2018 г. р., который располагался сзади слева в детском кресле, госпитализирован в НКМЦ им. З.И. Круглой, сообщили в Управлении Госавтоинспекции Орловской области.

ИА “Орелград”