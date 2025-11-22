В Орле чиновники по суду изъяли у предпринимателя туалет

Он срочно потребовался для муниципальных нужд.

Любопытное дело рассмотрел арбитражный суд Орловской области. Исковое заявление подала администрации города Орла, а в качестве ответчика в процессе выступил индивидуальный предприниматель. Чиновники мэрии просили суд об изъятии объекта недвижимого имущества для муниципальных нужд – потребовался он для реконструкции системы водоотведения. Поэтому муниципальное унитарное производственное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства «Орелводоканал» выступило в споре в качестве третьего лица.

Предприниматель в отзыве на иск указал, что не возражает против изъятия своего имущества для муниципальных нужд. Однако заявил, что предложенная ему мэрией компенсация занижена, а также определена без учета размера его потенциальных убытков. В их число бизнесмен включил затраты на переезд, аренду склада на время переезда, поиск другого нежилого помещения для приобретения, услуги по оформлению права собственности на новое нежилое помещение – то есть все расходы, связанные с вынужденным изъятием у него имущества.

Как следует из материалов дела, спор касался судьбы здания общественного туалета общей площадью 90,3 квадратных метра на улице Гагарина. Здание находилось в аварийном состоянии, и городские власти заключили с ИП договор на реконструкцию общественного туалета. Он был утвержден мэром города Орла. В результате «инвестиционной деятельности» появился новый объект недвижимости – общественный туалет вдвое увеличился по площади.

Приросшая часть стала собственностью предпринимателя, который стал владеть туалетом фактически на паях с мэрией. Впоследствии бизнесмен выкупил муниципальную долю в рамках программы приватизации. В конце прошлого года в администрацию Орла от МПП ВКХ «Орелводоканал» поступило ходатайство об изъятии земельного участка, принадлежащего на праве собственности ответчику.

Мэрия издала постановление об изъятии, после чего была проведена оценка рыночной стоимости недвижимого имущества, подлежащего изъятию. Согласно отчету об оценке, стоимость земельного участка площадью 280 квадратных метров составляла всего 344 тысячи рублей, стоимость нежилого здания – 5,74 миллиона рублей.

Независимый оценщик также указал, что «убытки и упущенная выгода отсутствуют», мол, предприниматель ничего не потеряет.

Однако последний с предложенными мэрией условиями не согласился. А в суде попросил назначить новую экспертизу, что и было сделано. На основании нового экспертного заключения арбитражный суд постановил изъять у индивидуального предпринимателя указанную недвижимость для муниципальных нужд. Но мэрию суд обязал выплатить ему компенсацию в общей сумме 10,084 миллиона рублей: 2,55 миллиона рублей за земельный участок и 7,08 миллиона рублей за само здание, а также 454 тысячи рублей в счет возмещения убытков.

ИА «Орелград»