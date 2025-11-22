Возбуждено уголовное дело о нарушении прав детей на питание в детсадах Орла

22.11.2025 | 11:17 Важное, Новости, Происшествия

Прокуратура Советского района выявила факты превышения должностных полномочий.

В период с декабря 2024 года по ноябрь 2025 года администрация города не перераспределила бюджетные средства, хотя знала о задолженности детсадов перед поставщиками и риске блокировки счетов. В бюджете заложили сумму, заведомо недостаточную для погашения долгов и обеспечения полноценного питания детей. При этом финансировались второстепенные расходы, не относящиеся к первоочередным, подчеркнули в надзорном органе.

Последствием стал срыв поставок продуктов в детсады и нарушение прав воспитанников на надлежащее питание. Материалы проверки направлены в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по пп. «в», «г», «д», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Ход расследования и соблюдение прав детей взяты на контроль региональной прокуратурой.

Отметим, накануне руководитель профильного управления сообщила о стартовавшем процессе разблокировки счетов. По словам Анастасии Сергеевой, в меню детсадов вернулись мясо и молоко.

