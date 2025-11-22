В Орле дом попавшегося на взятках дорожника выставили на торги

Арестованное имущество осужденного подлежит реализации.

В лот вошли строения и участок на улице Воскресенской в деревне Усть-Рыбница. Это дом площадью 132 кв. м., летняя кухня – 35 кв. м., земля – 1496 кв. м. Начальная цена имущества – 10,498 млн рублей. Шаг аукциона – 1%. Торги назначены на 22 декабря.

«Осмотр имущества осуществляется лицом, желающим принять участие в торгах, самостоятельно при участии ответственного хранителя, указанного в акте ареста, а также судебного пристава-исполнителя, передавшего имущество на реализацию. Контактные данные отделов судебных приставов находятся в свободном доступе», – указано в извещении в ГИС «Торги».

Напомним, Заводской районный вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего ведущего эксперта дорожного хозяйства отдела организации работ по содержанию и сохранности автомобильных дорог Федерального казенного учреждения «Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков Федерального дорожного агентства». Он признан виновным в получении взяток на сумму более 10,2 млн рублей. Наказанием стали лишение свободы на 15 лет и штраф 120 млн рублей.

ИА “Орелград”