В мэрии заявили, что в детсады вернулось мясо

21.11.2025 | 17:15 Новости, Образование

Ранее стало известно о серьёзных проблемах с питанием дошкольников.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Тему поднимал и орловский детский омбудсмен Константин Домогатский, и журналистка Валентина Остроушко.

Сегодня её обсудили на заседании городского совета. Спикер Владимир Негин назвал происходящее «вопиющим фактом» и напомнил, что «у каждой проблемы есть конкретная фамилия».

«Депутаты намерены держать ситуацию на строгом контроле», – сообщили в пресс-службе городского парламента.

В свою очередь глава управления образования, спорта и физкультуры Орла Анастасия Сергеева сообщила, что ситуация стабилизировалась. По её словам, сейчас во всех 63 детских садах города в меню присутствуют мясо и молоко.

Причиной же перебоев стала блокировка счетов учреждений. Она началась в октябре. После этого в детсады поступили необходимые средства. Однако процесс разблокировки тоже занял некоторое время — от 7 до 10 дней. Именно в этот период и возникли проблемы с питанием.

«Некоторые сады стали вносить изменения в меню. Это не оправдание, но это допустимо. Молоко можно менять на яйца и сыр. Мясо можно менять на печень и так далее. Этого не нужно делать, но можно», – пояснила Сергеева.

«В планах – создание отдельного учреждения для оплаты питания. Вся необходимая документация должна быть подготовлена до конца текущего года, а сам процесс открытия нового учреждения планируется запустить в 2026 году», – рассказали в пресс-службе.

ИА «Орелград»


