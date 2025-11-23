Исправительную колонию под Орлом наказали незаконно

К такому мнению пришел региональный арбитражный суд.

Колония-поселение №3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Орловской области подала иск к Приокскому межрегиональному управлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Она оспорила в судебном порядке постановление по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 8.41.1 КоАП РФ. Оспаривала колония размер назначенного ей наказания.

Как усматривается из материалов дела и было установлено судом, оспариваемым постановлением ФКУ КП-3 УФСИН России по Орловской области было привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 500 000 рублей. Такое наказание назначили колонии за «несвоевременность внесения экологического сбора». Из постановления контролирующего органа следует, что экологический сбор был оплачен режимным учреждением 17 апреля 2025 года.

А установленный срок для расчета экологического сбора за 2024 год истек 15 апреля 2025 года. В двухдневном опоздании сотрудники Росприроднадзора увидели состав административного правонарушения. Представители колонии не оспаривали факт нарушения, признали свою вину. Но в иске, поданном в региональный арбитражный суд, они подчеркнули, что штраф в полмиллиона рублей за двухдневное опоздание, да еще и с учетом того, что сумма экологического сбора просто смехотворна, – это слишком суровое наказание.

Арбитраж решил исковые требования удовлетворить. В своем решении он подчеркнул, что «размер наложенного штрафа в размере 500 000 руб. несопоставим с размером просроченного сбора, который составляет 284,16 рубля». Также арбитражный суд отмечает, что статья 8.41.1 КоАП РФ не входит в перечень административных правонарушений, при совершении которых наказание в виде административного штрафа не подлежит замене на предупреждение. Суд признал незаконным оспариваемое постановление и изменил наказание: вместо огромного штрафа колонии-поселении выдали предупреждение.

