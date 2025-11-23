Областные власти запретили сносить дома в центре Болхова

Более 20 домов-памятников получили дополнительный защитный статус.

Управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области издало целую серию приказов об утверждении границ и правового режима использования территорий объектов культурного наследия регионального историко-культурного значения. Речь идет о жилых домах XIX века, расположенных в историческом центре города Болхова. Большинство из них находятся на улице Ленина, но есть и несколько домов по улице Октябрьской. Проекты границ были разработаны АО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР» на основании госконтракта.

Приказами установлены границы территории каждого объекта культурного наследия отдельно. Для каждого же здания установлен собственный правовой режим. Но в целом одни однотипны. Так, на территориях исторических объектов в центре Болхова разрешается проведение работ по их сохранению, в том числе консервационных и реставрационных работ, ремонт и приспособление таких домов для современного использования.

Допускается проведение работ по изучению домов-памятников, в том числе – производство зондажей, шурфов, раскопов, инженерных и физико-химических работ, раскрытие и сохранение подлинных частей, элементов и деталей зданий, планировки, покрытий дорожек и насаждений, воссоздание утраченных объектов «в целях регенерация историко-градостроительной среды». Разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объектов, в том числе – ремонт, реконструкция и прокладка инженерных коммуникаций подземным способом. Можно устанавливать информационные надписи и указатели.

В то же время областные власти запретили снос объектов культурного наследия, надстроек и пристроек к ним, а также ведение любой хозяйственной деятельности, причиняющей вред домам-памятникам. Под запретом оказалось строительство капитальных объектов, увеличение существующих объемно-пространственных характеристик, использование домов-памятников для производства взрывчатых и огнеопасных материалов, прокладка инженерных коммуникаций надземным и наземным способами.

Также запрещается размещение рекламных конструкций, устройство «сплошных» ограждений, установка на фасадах и крышах элементов инженерного оборудования и средств технического обеспечения (кондиционеров, антенн и т.п.). Кроме того, приказами управления установлены требования к объектам капитального строительства, расположенным в границах территорий домов-памятников.

ИА «Орелград»