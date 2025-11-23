Во Мценке списывать пени и штрафы будет спецкомиссия

Соответствующее решение приняла администрация города.

Недавно избранный главой Мценска Андрей Беляев утвердил «Положение о комиссии по поступлению выбытию активов в целях подготовки решений о списании начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней)». Речь идет о санкциях, начисленных поставщикам и подрядчикам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по заключенным с ними муниципальным контрактам, где заказчиком выступает администрация города Мценска.

Комиссия является коллегиальным органом. Согласно положению она «строит свою деятельность на принципах равноправия ее членов и гласности принимаемых решений». Комиссия является постоянно действующей и формируется в количестве не менее пяти человек. Свои заседания она будет проводить по мере необходимости при наличии оснований и документов для принятия решения о списании начисленных и неуплаченных сумм неустоек, штрафов и пеней.

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 50 процентов ее состава. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании. При равенстве голос председателя комиссии является решающим. Комиссия будет рассматривать документы, представленные поставщиками и подрядчиками для списания санкций, которые могли бы пополнить местную казну.

Ранее администрация Мценска отчиталась об исполнении городского бюджета за первое полугодие 2025 года. Из отчета следует, что доходная часть исполнена на 105,6 процента: планировалось получение 819,324 миллиона рублей, а фактическое поступление составило 865,005 миллиона рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года темп роста доходов составил 137,8 процента. В виде налоговых и неналоговых доходов в казну было зачислено 206,947 миллиона рублей. Удельный вес собственных доходов в общем объеме доходов городского бюджета, составил 23,92 процента, безвозмездных поступлений – 76,08 процента.

ИА «Орелград»