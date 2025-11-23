На Орловщине водителя наказали за поворот при ДТП

Прецедентное дело изучил суд в Новосиле.

Новосильский районный суд Орловской области оставил в силе постановление государственного инспектора дорожного надзора, которое обжаловал местный житель. Последний спорным постановлением был привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.16 КоАП РФ. Указанная статья предусматривает наказание за поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги. Штраф за такое правонарушение варьируется от 1500 до 2250 рублей.

«Из постановления государственного инспектора дорожного надзора следует, что водитель, привлекаемый к административной ответственности, управляя транспортным средством, осуществлял поворот налево в нарушение требований, предусмотренных дорожной разметкой, обозначающей край проезжей части, – сообщила пресс-служба Новосильского районного суда. – Лицом, привлеченным к административной ответственности, на указанное постановление подана жалоба».

Подавший жалобу водитель считает, что в его действиях не было состава административного правонарушения. В жалобе он пояснил, что планировал совершить разворот в зоне действия разметки, для чего предварительно включил сигнал поворота на своем автомобиле. Однако в этот момент произошло дорожно-транспортное происшествие. Со слов водителя, в его машину врезалась попутка, водитель которой, по его мнению, превысил скорость и не соблюдал дистанцию.

Жалобщик также утверждал, что поворот налево нужен был ему для того, чтобы съехать в поле. В суде он просил отменить вынесенное в отношении него административное постановление. Однако суд, изучив обстоятельства происшествия, пришел к выводу, что действия инспектора были законными и обоснованными. По его мнению, в действиях водителя усматривается нарушение требований Правил дорожного движения «в части недопустимости пересечения дорожной разметки, обозначающей край проезжей части».

Суд сослался на первоначальные объяснения водителя, который признался, что планировал съехать в поле. Однако линию 1.2 допускается пересекать только для остановки транспортного средства на обочине и при выезде с нее в местах, где разрешена остановка или стоянка, подчеркнул суд. А согласно имеющейся в материалах дела схеме организации дорожного движения «на данном участке дороги отсутствуют знаки, разрешающие остановку или стоянку». То есть, поворачивать налево в описанной ситуации в любом случае было нельзя. При указанных обстоятельствах суд оставил в силе постановление государственного инспектора дорожного надзора.

ИА «Орелград»