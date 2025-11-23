Сотня арестованных машин и мотоциклов продается за 10 миллионов

28 единиц техники находятся на территории Орловской области.

Реализуется имущество, обращенное в собственность государства, и иное изъятое. В один лот собраны 103 единицы. Самая возрастная машина 1981 года выпуска, молодые – 2018. Из общей массы более 30 авто – «Жигули», «Самара», «Нива» и другие представители отечественного автопрома. Есть иномарки: Chevrolet Aveo, Nissan Almera,Citroen Xsara Picasso, Mitsubishi Lancer и прочие. В списке еще десяток мотоциклов: от SUZUKI GSX-R600 до «Ижа» и «Юпитера». Три мопеда, два скутера, мотороллер, снегоход и экскаватор. Техника в различном техническом состоянии. Начальная цена – 10,581 млн рублей. Шаг аукциона – 5%. Торги назначены на 23 декабря.

Имущество находится на хранении длительный период времени, указано в ГИС «Торги». За скрытые дефекты имущества продавец ответственности не несет. Обмену и возврату техника не подлежит. Продавец не гарантирует получение паспорта транспортного средства, постановки на государственный регистрационный учет и допуск его к эксплуатации.

ИА “Орелград”