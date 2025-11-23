У Дома-музея Русанова пытались отнять туалет

Спор о праве собственности прошел два суда.

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях не смогло отсудить право собственности на участок под туалетом и архивом Дома-музея Русанова, знаменитого полярника, уроженца Орла. Ведомство проиграло уже два процесса в арбитражном суде. Так, на днях был рассмотрен его иск к департаменту государственного имущества и земельных отношений Орловской области.

Как следует из материалов дела, в 2012 году в соответствии с распоряжением правительства Орловской области «Дом, в котором в 1875-1901 гг. жил полярный исследователь и революционер Русанов Владимир Александрович» общей площадью 233,3 квадратных метра был принят безвозмездно из федеральной в государственную собственность Орловской области. На праве оперативного управления это имущество было закреплено за Орловским краеведческим музеем. Филиалом последнего является Дом-музей Русанова.

Из иска следовало, что на земельном участке помимо здания самого Дома-музея расположены объекты недвижимости – туалет и архив. Вид разрешенного использования участка: для эксплуатации и обслуживания Дома-музея Русанова. В Росимуществе посчитали, что туалет и архив являются вспомогательными зданиями, «не имеют самостоятельного функционального назначения и не отвечают целям использования земельного участка». В связи с этим чиновники просили суд разделить участок и признать право собственности РФ на ту его часть, где расположены туалет и архив.

По мнению истца, при передаче Дома-музея Русанова из федеральной собственности в собственность Орловской области здания архива и туалета переданы не были. Однако параллельно проходил еще один арбитражный процесс, в рамках которого как раз и решалось, были ли переданы Орловщине туалет и архив или нет. И в его рамках было установлено, что спорные здания в силу действующего законодательства подлежали передаче из федеральной собственности в государственную собственность Орловской области как части единого объекта культурного наследия.

Тем самым областной департамент сумел в суде доказать факт передачи региону спорного имущества. Опираясь на это решение, арбитражный суд отказал чиновникам из Росимущества в удовлетворении иска о разделе участка и передаче его части в федеральную собственность. Но решение еще может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже.

ИА «Орелград»