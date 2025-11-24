Цены в Орловской области выросли на 0,6 процента

При этом годовая инфляция замедляется пятый месяц подряд.

По данным Росстата, в Орловской области в октябре 2025 года цены на потребительском рынке в среднем увеличились на 0,62 процента по отношению к сентябрю. Однако годовая инфляция при этом замедляется пятый месяц подряд. Статистики подсчитали, что в минувшем октябре она составила 8,02 процента. Правда, орловский темп годовой инфляции оказался выше среднероссийского, который составляет 7,71 процента. Заметнее всего в октябре и в целом за год подорожали продукты питания.

«Цены на непродовольственные товары, несмотря на рост в октябре, за год выросли меньше, чем потребительская корзина в целом, – сообщает Отделение по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу. – Услуги за месяц немного подешевели, но за год подорожали больше, чем все товары и услуги».

Так, по отношению к сентябрю в октябре в Орловской области стоимость продуктов питания в среднем увеличилась на 1,02 процента, а в среднегодовом исчислении, то есть по отношению к октябрю 2024 года, цены повысились на 10,96 процента. Непродовольственная группа товаров подорожала на 0,71 процента по отношению к сентябрю и на 4 процента за последние 12 месяцев. Стоимость услуг по сравнению с сентябрем даже подешевела на 0,08 процента, но в среднегодовом исчислении подорожала на 10,09 процента.

С исключением фактора сезонности цены в октябре росли медленнее, чем в сентябре, отмечает также регулятор. Специалисты связывают это с расширением предложения некоторых продуктов питания и снижением спроса на отдельные товары длительного пользования. Поясним, что Банк России рассчитывает месячный прирост цен с сезонной корректировкой. Данный показатель «очищен» от влияния таких сезонных факторов, как уборка урожая, на фоне которой традиционно дешевеет продукция сельского хозяйства, ежегодная индексация различных тарифов, а также повышение спроса в летний период отпусков на турпоездки.

«Годовая инфляция в России снизилась до 7,71 процента, но цены все еще быстро растут, – отметили также в орловском отделении Центробанка России. – Чтобы цены росли медленнее, Банк России продолжит длительное время поддерживать высокие процентные ставки в экономике, воздействуя на кредитование и сбережения. Под влиянием этого в 2026 году инфляция снизится до 4-5 процентов и стабилизируется на уровне 4 процента в дальнейшем».

ИА “Орелград”