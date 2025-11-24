Подрядчик подменил светильники в казённом учреждении

За это он поплатился крупным штрафом.

Любопытное дело рассмотрел Ливенский районный суд.

Руководителя строительной организации признали виновным в мошенничестве. Компания взялась за проведение электромонтажных работ.

В рамках контракта нужно было заменить светильники в здании Муниципального казённого учреждения «Административная хозяйственная служба Администрации Ливенского района и Единая дежурно-диспетчерская служба Ливенского района».

В итоге глава подрядной организации фактически установил дешёвый вариант освещения, не предусмотренный контрактом, но в документы внёс другие данные, которые не соответствовали действительности. На основании этих бумаг компания получила положенную оплату в полном объёме.

Суд оценил нанесённый ущерб в 50 тысяч рублей. Наказанием стал штраф в 200 тысяч. Как сообщает прокуратура Орловской области, осуждённый возместил ущерб уже в ходе судебного заседания.

ИА «Орелград»