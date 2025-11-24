Членам семей участников СВО дали «дачную» льготу

Они смогут ездить по дачным маршрутам со скидкой.

Депутаты Орловского горсовета на своем очередном заседании приняли решение о льготах на проезд в автобусах, осуществляющих транспортное обслуживание населения по сезонным дачным маршрутам города Орла. Ездить к садово-дачным массивам и другим местам отдыха по месячным проездным со сниженной до 370 рублей ценой смогут несколько категорий граждан.

Прежде всего, льгота предоставлена пенсионерам всех категорий, многодетным матерям и отцам, одиноким матерям, инвалидам, детям-инвалидам и их опекунам и попечителям, ветеранам боевых действий, а также людям, награжденным знаком «Почетный донор СССР» или «Почетный донор России».

Аналогичную льготу парламентарии дали проживающим в городе Орле членам семей (супруги, родители, дети, дети супругов, несовершеннолетние полнородные и неполнородные братья и сестры) граждан: призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с указом президента РФ от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»; направленных военным комиссариатом для прохождения военной службы по контракту и участвующих в специальной военной операции.

Льготный проездной к дачам также смогут приобретать члены семей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации и войск национальной гвардии Российской Федерации, участвующих в специальной военной операции. Решение Орловского горсовета вступит в силу с 1 января 2026 года.

ИА “Орелград”