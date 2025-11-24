В Орле в больницу Семашко пришёл врач-камерунец

24.11.2025 | 13:00 Медицина, Новости

Кемла Фоба Ульрих Ромуал владеет четырьмя языками.

Фото: Больница имени Семашко

Как рассказали в учреждении, новый сотрудник стал врачом-ординатором неврологического отделения для больных с острым нарушением мозгового кровообращения.

Кемла Фоба Ульрих Ромуал родился в Камеруне в городе Бафусама. Он окончил Орловский медицинский институт ОГУ имени Тургенева. Затем поступил в ординатуру. Иностранец проходил её именно на базе Больницы имени Семашко.

На данный момент врач знает четыре языка — русский, английский и французский, а также йемба (один из языков его родной страны). Также одним из его увлечений является кикбоксинг.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU