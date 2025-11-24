В Орле в больницу Семашко пришёл врач-камерунец

Кемла Фоба Ульрих Ромуал владеет четырьмя языками.

Как рассказали в учреждении, новый сотрудник стал врачом-ординатором неврологического отделения для больных с острым нарушением мозгового кровообращения.

Кемла Фоба Ульрих Ромуал родился в Камеруне в городе Бафусама. Он окончил Орловский медицинский институт ОГУ имени Тургенева. Затем поступил в ординатуру. Иностранец проходил её именно на базе Больницы имени Семашко.

На данный момент врач знает четыре языка — русский, английский и французский, а также йемба (один из языков его родной страны). Также одним из его увлечений является кикбоксинг.

ИА «Орелград»