Орловца оштрафовали за загрязнение земли нефтепродуктами

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Дело рассматривал Свердловский районный суд. Иск подал Орловский природоохранный межрайонный прокурор, призвавший к ответу бывшего индивидуального предпринимателя.

Нарушения выявили в Свердловском районе на участках, которые относились к землям населённых пунктов и входили в территорию деревни Сорочьи Кусты. Гражданин, ещё являясь ИП, занимался здесь складированием и обработкой отходов пластика (в том числе, в виде тары из-под автомобильных масел). Конечной целью было извлечение вторичных ресурсов.

В итоге в почве оказались превышены нормативы содержания загрязняющих веществ, относящихся к нефтепродуктам. Это показали результаты лабораторных исследований.

Прокуратура оценила ущерб примерно в 180 тысяч рублей, требуя взыскать эту сумму в муниципальный бюджет. Требование удовлетворили. Ранее суд возложил на гражданина обязанность по устранению несанкционированной свалки.

Исполнение актов находится на контроле природоохранной прокуратуры.

ИА «Орелград»