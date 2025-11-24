Под Орлом оказались не рады досрочному ремонту дороги

Некоторые из местных считают, что стало не лучше, а хуже.

Речь идёт о ремонте дороги, расположенной в Орловском муниципальном округе в деревне Образцово по улице Пушкина.

Как пояснили с официального аккаунта окружной администрации, работы сдали досрочно ввиду «значительного числа обращений граждан». Однако результат устроил не всех.

В интернете появился ролик, где можно увидеть дорогу — уже после ремонта. Однако она всё так же тонет в грязи и воде. Между тем, ей пользуются не только взрослые — на улице проживают около десяти детей школьного возраста.

«Мы очень просили дорогу, все её очень сделали… Но лучше вот вообще не стало, я думаю, даже хуже», – резюмирует автор видео.

В свою очередь, в администрации округа пояснили: «Было выполнено выравнивание (грейдирование) дорожного полотна, поскольку под покрытием грунт. Работы были запланированы и проведены в сухой период, при отсутствии осадков. Возможность проведения повторного грейдирования будет рассмотрена до конца текущего года при наличии дополнительного финансирования и благоприятных погодных условий».

ИА «Орелград»