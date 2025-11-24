В Орловском МО рассказали о возмещении ущерба от БПЛА врага

24.11.2025 | 15:20 Новости, СВО

Компенсации выплатят из резервного фонда.

ИА “Орелград”

Соответствующая информация была опубликована в социальных сетях с официального аккаунта Администрации Орловского муниципального округа.

Как пояснили чиновники, компенсация предоставляется на основании официального обращения, которое направляется главе округа, Александру Черных. Форма обращения — свободная. Однако к нему надо будет приложить документ, подтверждающий статус потерпевшего (его выдаёт Следственный комитет России).

Заявление можно подать следующими способами:

  • через портал Государственных и муниципальных услуг,
  • интернет-приёмную главы Орловского МО,
  • по обычной почте — в адрес администрации округа (302040, Орёл, улица Полярная, 12),
  • в приёмной администрации — придя туда лично.

«Средства выделяются из резервного фонда», – добавили представители властей.

