В Орловском МО рассказали о возмещении ущерба от БПЛА врага

Компенсации выплатят из резервного фонда.
Соответствующая информация была опубликована в социальных сетях с официального аккаунта Администрации Орловского муниципального округа.
Как пояснили чиновники, компенсация предоставляется на основании официального обращения, которое направляется главе округа, Александру Черных. Форма обращения — свободная. Однако к нему надо будет приложить документ, подтверждающий статус потерпевшего (его выдаёт Следственный комитет России).
Заявление можно подать следующими способами:
- через портал Государственных и муниципальных услуг,
- интернет-приёмную главы Орловского МО,
- по обычной почте — в адрес администрации округа (302040, Орёл, улица Полярная, 12),
- в приёмной администрации — придя туда лично.
«Средства выделяются из резервного фонда», – добавили представители властей.
ИА «Орелград»